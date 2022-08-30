Ставка на фаворита: прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси»

«Челси» пока выглядит нестабильно на старте сезона. По-настоящему лондонцам удалась игра только против «Тоттенхэма», но там «шпоры» спаслись в добавленное время — 2:2. А так, и с «Эвертоном» были мучения (1:0), и с «Лестером» повезло, что не пропустили в конце (2:1). А «Лидсу» вообще по делу проиграли 0:3. В двух последних матчах «Челси» оставался в меньшинстве, по красной схватили Кулибали и Галлахер, который заменил в центре поля травмированного Канте. Все это не облегчает работу Тухеля. Перед началом сезона считалось также, что «синим» не хватает забивного центрфорварда. Пока к легковесной тройке в атаке Маунт — Стерлинг — Хавертц есть вопросы. На их счету всего два гола, оба забил Стерлинг, наконец-то отличившийся в 4-м туре.

«Саутгемптон» ужасно закончил прошлый сезон — с марта «святые» одержали всего одну победу в АПЛ. В новом чемпионате тоже все сложно. В основе теперь играет 20-летний вратарь Базуну, почти все остальные новички, сразу влившиеся в основу, тоже молодые: Лавиа 18 лет, Мара и Белла-Котчапу — по 20. Тренер Хазенхюттль попробовал и схему с тремя защитниками, затем перешел на схему с двумя. И все равно: в трех последних матчах «Саутгемптон» пропускает первым. С «Лидсом» получилось отыграться с 0:2, с «Лестером» и вовсе победить после 0:1 (Адамс затащил). А вот против «Ман Юнайтед» так сделать не получилось, хотя моменты у «святых» были — 0:1.

«Саутгемптон» рискует в этом сезоне бороться за выживание. Клуб сильно омолодил состав, но новички пока не особо впечатляют. А «Челси» пора уже прибавлять, особенно в атаке. Справа хорош Джеймс, Стерлинг начал забивать — ждем здесь победу гостей. На это событие с форой −1 в БК «Марафон» можно поставить за 2.12. Еще хорошо смотрится индивидуальный тотал «Челси» больше 2 голов за 2,34 в БК «Бетсити». «Саутгемптон» плохо обороняется, дает соперникам много свободного пространства у своей штрафной — мастера из «Челси» должны этим воспользоваться.