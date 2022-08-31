Семак разгромит аутсайдера: прогноз на матч «Зенит» — «Факел»

«Зенит» на этой неделе оказался в той же ситуации, что и остальные лидеры РПЛ. Скоро играть со «Спартаком», так что Семак явно побережет лидеров в Кубке России. Да и на матч с «Факелом» явно будет достаточно и тех, кто обычно находится в запасе питерцев. Чемпион России только что вернулся из Екатеринбурга, где разгромил «Урал» 4:0. «Зенит», по сути, заиграл только во втором тайме, но и этого хватило. Теперь пришел черед Бакаева и Кассьерры, а также остальных резервистов доказывать, что они достойны получать больше игрового времени.

«Факел» держится в РПЛ лучше, чем «Торпедо», но тоже обречен на борьбу за выживание. Пока что у воронежцев ни одной победы, но есть 4 ничьи в активе. В том числе такие запоминающиеся, как 2:2 с «Краснодаром» и 3:3 с «Динамо». Только что «Факел» провел тяжелый матч против «Спартака», где вел 1:0 после первого тайма. На вторую половину сил не хватило, и команда Василенко не выдержала давление красно-белых, пропустив 4 мяча. Скорее всего, воронежцы тоже дадут отдохнуть игрокам основы, но даже если и нет, то разница с теми, кто выйдет у «Зенит» все равно будет большая.

Отсюда такие варианты для ставок на этот матч. Если не случится что-то непредвиденное, «Зенит» должен разгромить соперника. БК Pari предлагает на победу хозяев с форой −2 коэффициент 2,02. На индивидуальный тотал «Зенита» больше 2,5 можно поставить за 1,96 в БК «Бетсити».