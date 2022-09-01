Федоров возьмет Кубок Открытия: прогноз на матч ЦСКА — «Металлург»

Клубов в КХЛ стало меньше, матчей в регулярном чемпионате больше, среди фаворитов на Западе и Востоке — примерно те же. Два из них открывают сезон сегодня — ЦСКА принимает «Металлург» в матче за Кубок Открытия.

Первый сезон Сергея Федорова в роли главного тренера завершился суперудачно — армейцы выиграли Кубок Гагарина. Финальная серия с «Металлургом» складывалась драматично, красно-синие уступали 1−3, но затем победили в трех матчах подряд. Большая роль в успехе принадлежала вратарю Федотову. Голкипер после сезона подписал контракт с «Филадельфией», но вместо НХЛ попал в армию. Теперь вратарский дуэт у ЦСКА выглядит не так мощно: Рейдеборн — Шарыченков. В остальном же состав армейцев остался почти тот же, из потерь только Андронов, Попов, Дальбек и Гилмор. Из новичков отметим Мамина из «Флориды» и шведского защитник Классона.

«Металлург» тоже несильно изменился в межсезонье. В пару к вратарю Кошечкину взяли канадца Паскуале из «Локомотива». Из защитников ушли Дронов, Хультстрем и Пашнин, из форвардов — Виделль. Главное, магнитогорцы сохранили у себя капитана Яковлева, легионеров Майе, Карри и Лайпсика, а также Голдобина. У «Металлурга» есть еще и талантливая молодежь, тут выделяют 18-летнего Юрова и 19-летнего Гребенкина. Учитывая, что в регулярке теперь 68 матчей, игровой практики должно хватить всем. Тренер Илья Воробьев известен своим пристрастием к атакующему хоккею, такой игры ждем от «Магнитки» и в этом сезоне.

ЦСКА провел всего 5 матчей на предсезонке: два товарищеских, где проиграл 1:6 минскому «Динамо» и победил «Спартак» 6:3, и три на Кубке мэра Москвы. Там армейцы тоже начали с поражения от московского «Динамо» 1:2, но затем выиграли у «Амураа» и «Куньлуня» с одинаковым счетом 4:1. У «Металлурга» летом было 9 матчей, он стал третьим на домашнем Мемориале Ромазана и вторым на турнирах в Казахстане и Челябинске. В последнем контрольном матче магнитогорцы победили «Барыс» 5:2.

Сложно сказать, какая из команд сейчас в лучшей форме, ЦСКА провел мало матчей перед стартом сезона, с другой стороны, было меньше шансов для травм. «Металлург» же не все контрольные игры проводил в оптимальном составе. Против армейцев статистика в Кубке Открытия — всего одна победа в 6 матчах. Год назад они уступили «Авангарду» 0:4. Предположим, что со второй попытки Федоров возьмет этот трофей — БК «Фонбет» дает на победу ЦСКА в матче с учетом овертайма коэффициент 1,7. А вот голов, видимо, и в этот раз будет немного: команды еще не разыгрались. На тотал меньше 4,5 можно поставить за 2,02 в 1Х Ставка.