Роналду отыграется на аутсайдере: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» отчаянно пытается догнать ведущие топ-клубы Англии, этим летом он уже потратил 220 млн фунтов! Среди новичков — топ-опорник Каземиро (61 млн) и вингер «Аякса» Антони (85 млн). Пока же тренер тен Хаг выпускает в основе тех, кто прошел предсезонку, а вот Роналду, Магуайр, Шоу и Фред два матча подряд начали в запасе. В обоих манкунианцы победили: «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0), так что решение тренера себя оправдало. Но рано или поздно ему придется выпустить Криштиану — держать такого игрока на скамейке самоубийственно.

«Лестер» переживает худший период за последние годы. После 4 туров «лисы» на последнем месте в АПЛ, лучшие игроки продолжают уходить из команды. Защитник Фофана отправился в «Челси» за 70 млн фунтов, Тилеманс сидит на чемоданах, вратарь Шмейхель уже играет за «Ниццу». Заметно сдал Варди, у бомбардира еще ни одного гола в этом сезоне. И это при том, что «Лестер» забивает в каждом матче. Но пропускает команда Роджерса еще больше — минимум два мяча за игру! «Лисы» в прошлом туре уступили «Челси» 1:2, хотя играли в большинстве больше 60 минут. 1 очко в 4 матчах — худший старт «Челси» за 19 лет.

«Манчестер Юнайтед» тоже плохо начал сезон, но почувствовал уверенность после победы над «Ливерпулем». От команды тен Хага ждут дальнейшего прогресса, и в матче с «Лестером» манкунианцев устроят только три очка. Очки нужны и «лисам», однако с невыстроенной обороной сложно на что-то рассчитывать. В БК Pari на победу «Ман Юнайтед» можно поставить за 2,25. Также в таком матче можно рассчитывать на тотал больше, манкунианцы могут забить три гола в одиночку. «Лига Ставок» предлагает на тотал больше 3 коэффициент 2,0.