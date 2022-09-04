Много голов и фолов: прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» парой удачных матчей против «Химок» (3:0) и «Оренбурга» (5:1) намекнул, что вышел из кризиса. Однако тут надо учитывать не очень высокий уровень соперников. «Оренбург» вообще так раскрылся в обороне, что позволил Игнатьеву забить три мяча. Уже матч на Кубок с «Пари НН» показал, что у «Локо» по-прежнему все грустно. Без Миранчука в созидании мало что получается, а в обороне порядка нет, особенно много ошибается Магкеев. В целом, пока не видно, чего хочется добиться немецкий тренерский штаб «железнодорожников» — по мастерству игроков «Локомотив» явно должен быть не на 8-м месте.

У «Ахмата» свои сложности. После провала с ЦСКА, где команда Талалаева пропустила три гола за 6 минут, она еще и проиграла дома «Крыльям Советов» 1:2. Там грозненцы пеняли на несправедливое удаление вратаря, но эту красную карточку в итоге не отменили. В итоге, в ворота, видимо, придется возвращать Шелию, у которого был конфликт с Талалаевым. Линия защиты без Семенова, не играющего уже месяц, тоже не выглядит надежной. При этом обычно «Ахмат» старается действовать агрессивно, идти в прессинг. Благодаря этому моменты появляются и у чужих ворот, и у своих.

Тут сложно прогнозировать чью-то победу, обе команды далеки от идеальной формы. А вот ставка на голы здесь напрашивается. У «Локомотива» тотал больше 2,5 проходил в 5 матчах из 7. «Марафон» дает на это событие коэффициент 1,92. Личные встречи «Локо» с «Ахматом» также обычно бывают богаты на фолы. В двух последних матчах было 34 и 30 нарушений. В БК Pari можно поставить на тотал фолов больше 24,5 за 1,9.