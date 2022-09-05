Карпин возьмет три очка: прогноз на матч «Торпедо» — «Ростов»

Выход «Торпедо» в премьер-лигу стал разочарованием. Клуб не стал сильно обновлять состав, и с самого старта пошли поражения. Черно-белые проиграли 6 матчей из 7 в РПЛ и одну встречу на Кубок. Недавно «автозаводцы» все-таки подписали полузащитника Ле Таллека и венгерского форварда Косту, но спасут ли они тонущий клуб? Игроки «Торпедо» много ошибаются, в том числе в передачах у своей штрафной, они не успевают за скоростями в РПЛ, спасти их от вылета может только чудо. Черно-белые — худшая команда лиги по допущенным ударам в створ, атакуют они мало, так что последнее место по нанесенным ударам тоже неудивительно.

«Ростов» же в большом порядке в этом сезоне, команде Карпина где-то даже не везет в плане набора очков. Тут есть убойная связка Уткин — Комличенко, мотор команды Байрамян, Глебов, который успевает и в атаку, и в защиту. Ростовчане еще ни разу не проиграли, в 7 турах у них 3 победы и 4 ничьи. После 0:0 с ЦСКА команда Карпина разобралась дома с «Динамо» в матче на Кубок — 2:0. Единственное, футболистов «Ростова» не хватает на весь матч, часто они начинают удерживать преимущество и отдают инициативу сопернику.

Разница в уровне команд велика, поэтому от ростовчан тут ждут только победы. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,79 на то, что «Ростов» выиграет. Еще интересен вариант, связанный со статистикой. Футболисты «Торпедо» часто фолят в отличие от гостей. В БК 1Х Ставка можно поставить на победу «Торпедо» по фолам с форой −1,5 за 1,75.