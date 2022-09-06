Матч, в котором будут голы: прогноз на игру «РБ Зальцбург» — «Милан»

«Милан» в Италии идет по классическому графику: победы дома, ничьи в гостях. В субботу чемпион Италии с успехом прошел проверку в матче с «Интером». Команду Пиоли не смутил пропущенный гол, они ответили тремя. Концовка встречи, правда, осталась за соперником, но три очка «Милан»-таки взял — 3:2. Год назад «россонери» заняли 4-е место в группе ЛЧ, освободили себе календарь на весну и стали чемпионами. В этот раз они вряд ли хотят остаться без плей-офф ЛЧ, дополнительные доходы нужны всем. Тем более состав, по сути, тот же, чемпионский, на замену Кессиэ взяли Де Кетеларе плюс появились Ориги, Дест. Бразилец Леау продолжает тащить команду, а Златан рулит в раздевалке.

Австрийский «Ред Булл» в прошлой ЛЧ вышел в плей-офф со второго места, опередив «Севилью» и «Вольфсбург». Однако повторить этот успех «Зальцбургу» в группе с «Миланом» и «Челси» будет очень сложно. Чемпион Австрии по традиции продал летом нескольких лидеров, выручив за 4 игроков 90 млн евро. Взамен были куплены перспективные игроки и 23-летний Фернандо из «Шахтера». Молодой тренер Яйссле, как и полагается в системе «Ред Булла», любит играть активно, высоко прессинговать, такие матчи обычно получается голевыми.

«Марафон» дает коэффициент 1,80 на тотал больше 2,5 — эта ставка прошла в 2 из 3 домашних матчей «Зальцбурга» в ЛЧ год назад. Нынешний «Милан» в обороне пока что не так надежен, как три месяца этой весной. Поэтому можно взять и обе забьют за 1,75 в БК «Бетсити».