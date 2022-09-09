Кудашов не уступит Ротенбергу: прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва

СКА стартовал лучше остальных топ-клубов КХЛ: три матча — три победы. Причем среди соперников были «Салават Юлаев» и «Авангард». У команды Ротенберга хорошая реализация большинства (4 гола из 14 попыток) и отменная игра в меньшинстве (ноль пропущенных шайб). Хоккеисты СКА часто превосходят соперников в скорости, за счет этого заставляют их удаляться. Отдельно стоит отметить новичков команды. Яшкин с ходу назначен капитаном и уже набрал 3 очка, 20-летний Никишин, которого выменяли на 9 игроков, отдал 4 передачи. Хороши также Хайруллин (3 гола), Жафяров (гол + 2 передачи). Глубина скамейки позволяет добавлять свежих хоккеистов в каждом матче.

«Динамо» решилось на перестройку из-за финансовых проблем. Бело-голубые раздали своих лидеров — Шипачева, Войнова, Сергеева, Галиева… Упор сделан на молодежь и крепкую тройку легионеров: О'Делла, Уила и Лилью. При строгом тренере Кудашове все работает пока идеально. Динамовцы тоже выиграли первые три матча, в том числе победили «Ак Барс» 2:0. Среди россиян выделяются Игумнов и 21-летний Рашевский. Интересно, что первым вратарем стал Коновалов, вернувшийся из АХЛ. Раньше эту позицию закрывали 41-летний Еременко и ненадежный Бочаров.

И «Динамо», и СКА мало пропускают — 3 и 4 шайбы в трех матчах. В очном противостоянии ожидается упорная борьба, и голов, видимо, тоже будет немного. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,1 на тотал меньше 4,5. Если смотреть варианты на исход матча, то явным фаворитом считается СКА, и это не очень понятно. «Динамо» сейчас хорошо готово физически, умеет навязать борьбу. А как тренер Кудашов все-таки превосходит Ротенберга. С подстраховкой можно взять так: «Динамо» не проиграет в основное время за 2,1 в 1Х Ставка.