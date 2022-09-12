Моуринью пора побеждать: прогноз на матч «Эмполи» — «Рома»

«Рома» хорошо начала сезон, взяв 10 очков в 4 турах. Особенно впечатлила оборона римлян, пропустившая всего один гол. Но вот дальше что-то пошло не так. Ошибки игроков и вратаря Патрисиу привели к разгрому от «Удинезе» 0:4. Следом прилетело неожиданное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы — 1:2. Теперь Моуринью надо и психологию игроков спасать, и думать, что делать с защитой. Из позитива — к этому матчу вернется форвард Абрахам, без него в атаке все грустно. Дибала пока не играет так, как на него рассчитывали. «Роме» еще и не везет в нападении, моментов (близких к стопроцентным) команда создает гораздо больше, чем забивает.

«Эмполи» неожиданно поменял тренера летом, хотя Андреаццоли оставил новичка Серии А на 14-м месте. Теперь решать вопрос с выживанием в чемпионате Италии будет Паоло Дзанетти, работавший до этого в «Венеции». Ее от вылета в Серию B он не спас. У «Эмполи» был не самый сложный календарь, команда пропустила всего 5 голов, а забила 4. Побед пока нет, но и поражение всего одно. Интересно, что в створ ворот «Эмполи» и «Ромы» редко бьют (по 14 ударов за 5 матчей), работы у вратарей не очень много.

«Роме» уже пора побеждать, если она не хочет сильно отстать от лидеров Серии А. На этой неделе римляне проведут три матча, затем уйдут на перерыв на матчи сборных. Коэффициент на чистую победу гостей вполне приемлем, можно просто взять его без дополнительных условий. К тому же «Рома» выиграла все 5 последних матчей у «Эмполи». «Лига Ставок» предлагает на победу римлян коэффициент 1,76. Также можно рассмотреть вариант с тоталом больше 2,5 за 1,95 в БК 1Х Ставка. Если «Рома» забьет первой, ей будет удобно потом ловить соперника на контратаках.