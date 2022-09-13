Ставка на фаворита: прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат»

«Динамо» провалило матч в Сочи и по делу проиграло 1:2. Даже единственный гол Макаров забил после грубой ошибки Джанаева. Новая оборона с Фернандесом и Маричалем не впечатлила, впрочем, плохо сыграла вся команда. Бело-голубые укрепились в сентябре, взяв опорника Норманна, капитана сборной Израиля Дасу и Нгамале из сборной Камеруна. Теперь осталось дождаться, когда все новички наберут форму и заиграют. Еще из хороших новостей — Смолов вернулся после травмы. Тюкавин хорошо его заменял, забил три гола в 5 матчах, но Федора все же не хватало.

«Ахмат» же в явном кризисе. Все настолько плохо, что клуб уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН». Грозненцы в итоге проиграли 1:3, пропустив два мяча во втором тайме. Многое пошло не так для «Ахмата» в этом сезоне. Тут и проблема с вратарями, Агаларов, лучший бомбардир прошлого чемпионата, не забивает даже с пенальти, Бериша тоже как-то потерялся, а основной защитник Нижич получил травму. В таблице грозненцы на 9-м месте, но три поражения в 4 турах намекают на негативный тренд.

В Кубке России «Динамо» проиграло «Ростову» в 1-м туре, а «Ахмат» взял три очка с «Оренбургом». Теперь от бело-голубых ждут только победы в домашнем матче, иначе к Йокановичу появятся вопросы. Грозненцы же остались без тренера, динамовцы должны этим воспользоваться. На успех москвичей в основное время можно поставить в «Фонбете» за 1,85. Также хорошо смотрится вариант с индивидуальным тоталом «Динамо» больше 1,5 за 1,72 в БК BetBoom.