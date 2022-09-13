Индзаги возьмет в Чехии три очка: прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Интер»

«Интер» усложнил себе ситуацию в группе ЛЧ, проиграв неделю назад «Баварии» 0:2. Теперь надо набирать 6 очков с чешской «Викторией» и еще 4 в оставшихся матчах с «Барселоной» и «Баварией». По крайней мере, Индзаги говорит, что 10 очков — это минимум для выхода из группы. «Нерадзурри» только что выиграли у «Торино» 1:0. Матч дался тяжело, Ханданович несколько раз спас свою команду, а победный гол Брозович забил в самом конце встречи. «Интер» хорошо смотрится почти во всех матчах, но не хватает голов, отсюда и потери очков в Серии А.

«Виктория», как и ожидалось, проиграла «Барселоне» на прошлой неделе. Чемпиону Чехии не удалось удержать Левандовского, поляк трижды отличился. Но все-таки свой гол на «Камп Ноу» чехи тоже забили. От них никто не ждет даже третьего места в этой группе, они могут играть раскованно. «Виктория» — хорошо подготовленная в плане «физики» команда, игроки любят убегать в контратаки. Так что совсем просто «Интеру» не будет. Перед ЛЧ «Пльзень» выиграла у «Сигмы» 3:2, два мяча на счету ее лучшего бомбардира Хоры.

Если «Интер» потеряет сегодня очки, то о выходе в плей-офф ЛЧ можно забыть. Коэффициент на чистую победу итальянцев невысок, но можно взять победу с форой −1,5 за 2,14 в «Марафоне». Еще один вариант — обе забьют за 1,85 в БК «Бетсити». «Интер» в обороне неидеален, чехи при своих болельщиках обязательно постараются забить.