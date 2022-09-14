Циннбауэр прервет серию поражений: прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Кризис в «Локомотиве» продолжается. После поражения в Воронеже игрокам снова пришлось объясняться с фанатами на повышенных тонах. Болельщиков можно понять, «железнодорожники» проиграли в третий раз подряд. Причем встречались они не с топами РПЛ, а с «Ахматом», «Пари НН» и «Факелом». Уход Комппера не помог, при Циннбауэре «Локо» все так же плох. Мастерство игроков позволяет создавать моменты, но где-то нет реализации, где-то нет везения. Нет и надежности в обороне. Едвай с Магкеевым и Мампасси регулярно ошибаются. Можно понять, что не хватает тех, кто выбыл из-за травмы, как того же Жемалетдинова, но по составу клуб все равно должен идти выше 11-го места.

«Краснодар» в субботу тоже проиграл (всего второй раз в сезоне) — ЦСКА раскатал «быков» 4:1. Да, там были три пенальти, но и по игре преимущество армейцев было заметно. Из-за травмы у краснодарцев выбыл важный для команды опорник Черников, ему нашли замену в Португалии. Всего теперь у клуба Галицкого будет 7 легионеров, с таким составом плюс Сафонов, Сперцян и Ионов «Краснодар» поборется за медали чемпионата и Кубок. Не все молодые игроки, как тот же Волков, пока тянут уровень РПЛ, но тут всегда рассчитывают на прогресс молодежи.

Для «Локомотива» это важная неделя, ходят слухи, что в клубе может поменяться полностью руководство. Так что «железнодорожникам» нужна только победа. Тем более в 1-м туре Кубка России они уступили «Пари НН». «Краснодар» же прямо сейчас — более сильная команда, он уже обыгрывал «Локо» месяц назад 3:0. Но у «быков» могут выйти многие резервисты, так что шансы у московской команды будут. «Лига Ставок» дает коэффициент 2,34 на победу «Локомотива» в основное время. Еще один вариант — обе забьют за 1,7 в «Фонбете». И «Локо», и «Краснодар» не отличаются надежностью в обороне.