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13:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль снова начнет побеждать: прогноз на матч «Спартак» — «Факел»

Важная игра для красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» переживает первый кризис при Абаскале. Еще недавно красно-белые шли почти вровень с «Зенитом», но три поражения в 4 турах откинули их на пятое место. Только что «Спартак» вернулся из Ростова, где хорошо начал матч, повел в счете, а затем расслабился и получил 4 мяча в свои ворота. Есть объективные причины у таких результатов: травмированных Мозеса, Мартинса, Литвинова и Зиньковского особо некем заменить. Есть и вопросы к обороне, Джикия заметно сдал, на флангах защиты Рыбус, Хлусевич и Денисов тоже выглядят неубедительно. И это при том, что голы Промеса и Соболева практически в каждом матче дают шанс на победу.

«Факел», наоборот, приезжает в Москву в хорошем настроении. Воронежцы накануне одержали первую победу в РПЛ, обыграв «Локомотив» 2:0. На своем стадионе они играют с особым настроением, и этот энтузиазм помогает перекрыть разницу в уровне мастерства с соперниками. Интересно, что на прошлой неделе «Факел» остался без тренера, клуб уволил Василенко, но это не помешало взять первые три очка в сезоне. При этом сами игроки просили оставить им тренера, однако их просьбу не услышали.

В гостевых матчах у «Факела» печальная статистика: 2 ничьи и 4 поражения. «Спартаку» же сейчас нужна эмоциональная встряска, чтобы переломить негативный тренд в последние недели. Так что Абаскаль, скорее всего, выпустит состав, близкий к оптимальному. В этом случае у воронежцев будет мало шансов на сенсацию. «Марафон» дает на победу «Спартака» с форой −1,5 коэффициент 2,08. Еще один вариант — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,73 в БК «Бетсити». Все-таки пока в Кубке России забивают голов меньше, чем в чемпионате.

Андрей Санталов

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