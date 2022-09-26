Манчини против венгерского чуда: прогноз на матч Венгрия — Италия

Венгрия удивила еще год назад на Евро, но в этой Лиге наций вообще превзошла все ожидания. После 5 туров команда Росси лидирует в группе смерти с 10 очками. Италия отстает на два, эти сборные и разыграют первое место в группе. Венгры только что одолели Германию 1:0, причем сделали это на выезде. Помог быстрый гол после подачи с углового, дальше оставалось только грамотно отбиваться, и венгры это сделали. Не забывая при этом убегать иногда в опасные контратаки. Капитан команды Адам Салаи завершает карьеру в сборной, и именно он ловко подставил пятку в голевом эпизоде. Видно, что венгры в хорошей физической форме и сильно мотивированы, а вот топ-сборным этого не хватает.

Италия, несмотря на большие проблемы с составом, победила дома Англию 1:0. «Скуадра адзурра» не превзошла соперника по игре, обеим командам мало что удавалось создавать впереди, но из своих моментов выжала больше. Все решил заброс Бонуччи на Распадори, и классный удар в угол от игрока «Наполи». Теперь в Будапеште от Манчини ожидается тот же состав, с Распадори и Скамаккой в атаке. Бомбардир Иммобиле все еще травмирован. Тут уже вторым номером сыграть не получится, венгры сами отдадут мяч. А вот хватит ли мастерства у сборной Италии без Верратти, Кьезы и других лидеров вскрыть насыщенную оборону — это вопрос.

Венгрия стабильна весь турнир, чего не скажешь об Италии. К тому же при своих болельщиках венгры играют с еще большим воодушевлением. Да, итальянцы обыграли их на своем поле, но команда Манчини все еще перестраивается, а значит, брать ее победу — не слишком надежный вариант. Предлагаем сыграть против фаворита — «Марафон» дает коэффициент 1,81 на то, что Венгрия не проиграет. Такой результат выведет хозяев в полуфинал Лиги наций. Интересно также, что венгры забивали в каждом из 5 матчей, наверняка они отличатся и на своем поле еще раз. Гол от Италии тоже можно ждать. Так что второй вариант — обе забьют за 2,03 в БК 1Х Ставка.