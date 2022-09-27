Роналду выйдет в полуфинал Лиги наций: прогноз на матч Португалия — Испания

Португалия перед последним туром Лиги наций вырвалась на первое место после неожиданного разгрома Чехии со счетом 4:0. Вряд ли кто-то ожидал, что в таком матче Роналду ни разу не отличится, а защитник Далот, который забивает крайне редко, сделает дубль. Но португальцы показали, что могут играть и в атакующий футбол. Главное изменение в тактике — Сантуш выпустил двух опорников и развязал руки креативщикам Бруну и Бернарду. Так что моментов сразу стало больше. А в обороне здорово себя проявили Диаш и Данило. А ведь еще не было Канселу, да и Жота вышел со скамейки (и забил). Глубина состава у португальцев приличная.

А вот Испания разочаровала своих болельщиков в матче со Швейцарией. Команда Энрике по традиции много владела мячом, но делала все медленно и предсказуемо, поэтому редко доводила свои атаки до опасных ударов. А вот стоило Асенсио один раз взять игру на себя, как он сразу создал голевой момент для Альбы, и тот не промахнулся. В целом, беда у испанцев был не только с нападением, но и с защитой. Это тоже не что-то новое, им и раньше было сложно обороняться при стандартах. Вот и здесь швейцарцы дважды отличились после угловых и сенсационно победили в гостях.

Теперь Испания отстает от Португалии на два очка, и ей нужна только победа. Но как победить без забивного форварда? Со Швейцарией впереди играли Сарабия, Ферран и Асенсио (два гола на троих в этом сезоне). Есть еще Мората, но его тоже не назовешь бомбардиром. У Португалии состав более талантливый, а впереди есть Роналду с его вечной голевой жаждой. Хозяевам достаточно будет ничьей, но и от победы они не откажутся. На то, что Португалия выиграет с форой 0, «Фонбет» дает коэффициент 1,67 — скромно, но выглядит надежно. Еще один вариант основан на статистике. И Испания, и Португалия редко попадают в створ — в «Бетсити» можно поставить на тотал меньше 8,5 ударов в створ ворот за 1,7. В трех последних личных встречах больше ударов не было.