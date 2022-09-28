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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Гогниев удивит в Кубке России: прогноз на матч «Химки» — «Локомотив»

В «Локо» все плохо.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» пока никак не могут прервать печальную серию без побед, она достигла уже 8 матчей. При Гогниеве у подмосковной команды 2 ничьи и 2 поражения. Зато у химчан появилась игра, они действуют более агрессивно, привыкают владеть мячом. Не хватает только реализации моментов. Сказывается и психология: после такой серии неудачных матчей у игроков пропала уверенность. Но Гогниеву по силам это исправить. Опытные Глушаков и Мирзов плюс Кухарчук тоже должны помочь.

А вот что делать «Локомотиву» — вопрос. Судя по недавним словам Баринова, в команде есть непонимание между легионерами и российскими игроками. Форварды-иностранцы не особо помогают в обороне, что раздражает того же Баринова. Тренер Циннбауэр не выглядит тем человеком, который решит эти проблемы. Неудивительно, что у «Локо» 4 (!) поражения и ничья в последних 5 матчах. Та самая ничья в основное время случилась в Кубке с «Краснодаром», потом еще была победная серия пенальти — единственный позитив за месяц.

«Локо» в этом сезоне пропускал в каждом матче кроме одного — августовской игры с «Химками». Едвай, Мампасси, Магкеев — все допускают ошибки в обороне, молодой вратарь Худяков тоже не всегда выручает. Как минимум на один гол хозяев тут ставить можно — БК BetBoom предлагает коэффициент 1,69 на индивидуальный тотал «Химок» больше 1. Также интересно проверить первую победу Гогниева в подмосковном клубе, но с подстраховкой можно взять вот так: «Химки» не проиграют в основное время за 1,7 в БК «Марафон».

Андрей Санталов

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