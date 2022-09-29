Ставка на обе забьют: прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов»

«Факел» наконец определился с тренером после расставания с Василенко. Работать с командой оставили помощника главного тренера Пятибратова. При нем были победа над «Локо», разгром от «Спартака» 0:3 и ничья с «Сочи». Воронежцы знают, за счет чего могут набирать очки в РПЛ, несмотря на не самый сильный состав. Это стандарты («Факел» стабильно забивает после угловых и штрафных) и запредельная самоотдача. Пятибратов уже рассказал, что при нем команда будет играть компактно и агрессивно. В Кубке у Воронежа пока два поражения от «Зенита» и «Спартака», но шансы на третье место в группе остаются.

«Крылья Советов» удивили в прошлом туре Кубка России, обыграв дома «Зенит». А вот с «Ростовом» самарцам не повезло, они проиграли в равном, по сути, матче. Вернулся после проблем со здоровьем Пиняев и сразу забил гол-шедевр. Интересно, что в сборную России были вызваны сразу 4 игрока «Крыльев», это приглашение должно дополнительно мотивировать и Глушенкова, и Коваленко с Ежовым, и Ломаева. В этом сезоне из-за травм у Осинькина не самый сыгранный состав, отсюда и нестабильность в результатах. При этом стиль «Крыльев» в большинстве матчей остается комбинационным.

Обе команды уже встречались в августе, в Самаре была ничья 1:1. «Факел» на своем поле постарается взять первые очки в Кубке, вряд ли команда будет играть от обороны. «Крыльям» такой футбол тоже подходит. Так что вариант обе забьют за 1,7 в «Бетсити» выглядит заманчиво. Возможно, Осинькин побережет кого-то из сборников, в этом случае можно подумать над победой «Факела» с форой 0 за 2,25 в «Лиге Ставок».