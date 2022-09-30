Армейцы продолжат побеждать: прогноз на матч «Химки» — ЦСКА

«Химки» продолжают экспериментировать. Новый тренер Гогниев ставит агрессивный футбол, с высокой линией защиты, и сознательно идет на риск. В кубковом матче с «Локомотивом» этот риск не оправдался, «Химки» получили 5 мячей в свои ворота, почти все из них — как под копирку. То ли футболисты еще не до конца понимают новые требования тренера, то ли сами эти требования не подходят для этого состава. А может, дело еще и в финансах, прошла новость о долгах по зарплате за три месяца в подмосковном клубе. В любом случае, «Химки» пока не в порядке, и их действующая серия из 9 матчей без побед неслучайна.

ЦСКА перед перерывом на матчи сборных расслабился с «Торпедо» и сенсационно проиграл. Кубковый матч с «Сочи» показал, что подопечные Федотова снова действуют с нужной концентрацией. И это несмотря на то, что они были не в сильнейшем составе. Голы Кучаева и Чалова помогли победить, у Федора это уже 6-й мяч в этом сезоне. Армейцы по-разному играют при Федотове, могут при случае и отдать мяч сопернику и выбегать в резкие контратаки. Если «Химки» не перестроятся, то это тоже может закончиться разгромом. Защита без Дивеева не выглядит такой же надежной, как раньше, но тут это вряд ли станет проблемой.

Впереди у ЦСКА матчи с «Динамо» и «Спартаком» — терять очки с «Химками» никак нельзя. Даже при неоптимальном составе: Карраскаль пропустит матч из-за перебора карточек, у Облякова было повреждение с «Сочи». «Марафон» дает коэффициент 1,9 на победу ЦСКА с форой −1. Гогниев после 0:5 с «Локо», скорее всего, выберет менее рискованный вариант, возможно, много голов мы здесь не увидим. В «Бетсити» можно поставить на тотал меньше 3 за 1,79.