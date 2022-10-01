Клопп проэкзаменует Де Дзерби: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон»

«Ливерпуль» разочаровал на старте сезона, набрав в первых 6 турах лишь 9 очков (у «Ман Сити» уже 17). Подвели и травмы игроков, кто-то оказался не в лучшей форме — отсюда и такие результаты. Последний матч был две недели назад, такой перерыв может быть на руку Клоппу, хотя игроки могут быть в разном состоянии после возвращения из сборных. Мерсисайдцы ждут, что прибавят Салах (пока всего два гола в 6 матчах), ван Дейк и другие лидеры команды. Жота, Тиаго, Фирмино — все готовы играть после проблем со здоровьем. Не будет только Робертсона слева, но его вполне может заменить Цимикас.

«Брайтон» не играл еще дольше — с 4 сентября, когда он разгромил «Лестер» 5:2. «Чайки» вообще выдали суперстарт, набрав 13 очков, они занимают 4-е место. Однако в клубе внезапно случились перемены: тренер Поттер ушел на повышение в «Челси», а на замену ему взяли экс-коуча «Шахтера» Де Дзерби. Это другое поколение итальянских тренеров, Де Дзерби любит играть рискованно, у него нет прагматизма Конте и Аллегри. Дебют у него сложный, на «Энфилде», а скоро еще и матчи с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» и «Челси». Интересно, что до Де Дзерби «Брайтон» мало пропускал и мало забивал. 5 пропущенных мячей — это вообще лучший результат в АПЛ.

Удержаться в четверке лучших «Брайтону» будет сложно, все-таки топ-клубы слишком сильны. Но за место в еврокубках побороться команда может. И все же тут больше будет зависеть от «Ливерпуля». Команда Клоппа должна играть от себя, от своих сильных сторон и на «Энфилде» обязана забирать три очка. Иначе о чемпионской гонке можно забыть. На победу хозяев дают немного, имеет смысл совместить ее с тоталом меньше — вряд ли после перерыва игроки будут в супертонусе и забьют много голов. В «Фонбете» можно поставить на победу «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2,3. Еще один вариант, учитывая не очень результативную атаку «Брайтона»: «обе забьют — нет» за 1,97 в БК BetBoom.