Ждать ли голов в Самаре? Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

«Крылья Советов» успешно съездили в Воронеж, победив в кубковом матче «Факел» 1:0. Осинькин выставил полурезервный состав, после быстрого гола волжане в какой-то момент отошли назад и действовали по счету. В РПЛ дела не так хороши, «Крылья» пока на 11-м месте, но до середины таблицы не так далеко. Самарцы мало пропускают (14 голов в 10 турах), тут помог и недавний переход на игру в 5 защитников. А вот в атаке проблемы, по результативности они на 14-м месте в премьер-лиге. Глушенков недавно получил повреждение после поездки в сборную, если его не будет на поле, то забивать практически некому.

«Краснодар» тоже взял три очка в Кубке России, дожав в концовке «Пари НН» (2:0). Результат обеспечили голы Кордобы и Олусегуна. «Быки» в обоих турнирах стараются выставлять оптимальный состав, но с учетом ротации, конечно. Многое в игре краснодарцев зависит от формы Сперцяна. Сейчас он отдохнул, так что к матчу в Самаре должен быть готов. «Краснодар» по традиции предпочитает обычно владеть мячом и высоко прессинговать, при этом у команды бывают проблемы при взломе насыщенной обороне. И все же, чаще всего матчи «быков» получаются результативными.

Этого же, судя по котировкам, ждут и букмекеры. Однако «Крылья» все 5 домашних матчей в этом сезоне сыграли «на низ». Подопечные Осинькина любят и сами атаковать, однако против топ-клубов часто выходят играть вторым номером. Здесь на тотал голов меньше 2,5 можно поставить за 2,14 в БК «Бетсити». Еще один вариант — «обе забьют — нет» за 2,16 в «Марафоне».