Победа фаворита без разгрома: прогноз на матч «Бавария» — «Виктория» Пльзень

Звездам «Баварии» не особо удались матчи в сборной Германии, но в клубе у Мюллера, Киммиха, Сане и Мусиалы все хорошо. Мюнхенцы только что разгромили кризисный Байер«4:0 и в хорошем настроении подходят к матчу в Лиге чемпионов. Наконец проснулся и Мане, забивший впервые за месяц. В ЛЧ “Бавария” уже обыграла “Интер” и “Барселону”, первое место в группе ей практически гарантировано. Нагельсманн может позволить себе ротацию состава, давая игровую практику запасным игрокам. Тем более у Мюллера и Киммиха обнаружился ковид. Из-за травм также не сыграют Коман и Эрнандес.

Чешская «Виктория» сразу после жеребьевки знала, что в такой группе будет сложно набрать даже одно очко. Возможно, эти матчи помогут кому-то из игроков в плане опыта, о спортивном результате тут говорить сложно. Команда из Пльзени будет рассчитывать на контратаки и стандарты, возможно, ей удастся забить гол престижа. Особенно, если Нойеру дадут отдохнуть.

В целом же, победа «Баварии» не вызывает сомнений, но на это, конечно, дают слишком маленький коэффициент. Букмекеры уверены в разгроме, а вот к этому есть вопросы. Все-таки состав у хозяев будет не самый сильный, где-то не хватит сыгранности. Так что выбираем здесь победу «Баварии» и тотал меньше 4,5 голов. 1Х Ставка дает на это событие коэффициент 1,85. Более рискованный вариант — обе забьют за 2,17 в «Лиге Ставок». «Виктория» забивала недавно на «Камп Ноу», может сделать это и в Мюнхене, подловив «Баварию» на расслабленности.