Шанс для Слуцкого в Кубке России: прогноз на матч «Волга» Ульяновск — «Рубин»

«Рубин» вернулся в первую лигу спустя 20 лет, и, судя по трансферам, не собирался там задерживаться надолго. Казанский клуб подписал Мартыновича, Фамейе, Кабутова, Олега Иванова и, наконец, Дзагоева. Однако пока у команды Слуцкого не все идет гладко, после 12 туров она лишь на 6-м месте, до лидирующей «Алании», правда, близко — 6 очков. Сказались два поражения в двух последних встречах — 0:1 с «Шинником» и 1:2 с «Арсеналом». С тульской командой «Рубин» провалил первый тайм, пропустил два мяча, и потом уже отыграться не смог, несмотря на созданные моменты. Вопросов к Слуцкому все больше, казанские фанаты уже призывают к его отставке прямо с трибуны стадиона.

Ближайший соперник — хороший шанс поднять настроение и тренеру, и команде, и болельщикам «Рубина». Ульяновская «Волга» вышла в этом году в ФНЛ и пока что обретается там на последнем месте, набрав всего 6 очков в 12 турах. Команда еще не привыкла к другим скоростям, более жесткой борьбе за мяч по сравнению со второй лигой. «Волга» тоже неудачно провела последний матч — дома против «СКА-Хабаровска». Игра завершилась 0:0, но выглядели хозяева гораздо хуже соперника и спаслись только благодаря вратарю Климовичу.

«Рубин» уже встречался с «Волгой» на выезде в этом сезоне, в августе казанцы победили 2:1 благодаря голу Фамейе в добавленное время. У команды Слуцкого многое не получается, но такого соперника она обязана проходить. На разгром от «Рубина» сейчас вряд ли приходится рассчитывать, так что можно взять комбинированную ставку: гости победят и тотал меньше 3,5 за 2,32 в «Марафоне». Или просто победу «Рубина» в основное время за 1,76 в БК «Бетсити».