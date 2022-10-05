Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Селтик»
Дуэль двух атакующих команд.
Дуэль двух атакующих команд.
«РБ Лейпциг» провел 4 матча при новом тренере Розе: две победы и два поражения. Статистика могла быть лучше, потому что «быки» очень хорошо смотрелись в Мадриде против «Реала». Но свои моменты не использовали, а победитель Лиги чемпионов наказал за ошибки в конце матча. После двух туров ЛЧ «Лейпциг» находится на последнем месте в группе, и ему пора с него уходить. Все-таки по составу это лучшая команда Германии после «Баварии». Есть Вернер, есть Нкунку, оба только что сделали по дублю против «Бохума». Пусть и против аутсайдера, но настроение сейчас у «быков» должно быть хорошее. Интересно, что Нкунку недавно договорился о переходе в «Челси» следующим летом, в последние годы он был одним из лучших игроков в бундеслиге.
«Селтик» сложно оценивать по чемпионату Шотландии, там команда практически не знает конкурентов. А в Лиге чемпионов команда смотрится очень интересно, хотя и набрала пока всего одно очко. Шотландцы здорово провели первый тайм дома с «Реалом», попали в штангу, а во втором пропустили три мяча. С «Шахтером» они уже почти всю игру владели преимуществом, но опять же подвела реализация. Тут собрано много легионеров, главные бомбардиры сейчас — японец Фурухаси (7 голов), израильтянин Абада (6) и португалец Жота (4). Экс-игрок «Рубина» Хакшабанович за «Селтик» пока не забивал.
Обе команды любят быстрые атаки, когда есть пространство за спинами защитников, обе хорошо прессингуют. Моментов должно быть много, а значит, можно надеяться на голы. В БК 1Х Ставка можно поставить на обе забьют за 1,7. А «Лига Ставок» дает коэффициент 1,92 на тотал больше 3. В общем, есть из чего выбрать.
Андрей Санталов