Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Селтик»

«РБ Лейпциг» провел 4 матча при новом тренере Розе: две победы и два поражения. Статистика могла быть лучше, потому что «быки» очень хорошо смотрелись в Мадриде против «Реала». Но свои моменты не использовали, а победитель Лиги чемпионов наказал за ошибки в конце матча. После двух туров ЛЧ «Лейпциг» находится на последнем месте в группе, и ему пора с него уходить. Все-таки по составу это лучшая команда Германии после «Баварии». Есть Вернер, есть Нкунку, оба только что сделали по дублю против «Бохума». Пусть и против аутсайдера, но настроение сейчас у «быков» должно быть хорошее. Интересно, что Нкунку недавно договорился о переходе в «Челси» следующим летом, в последние годы он был одним из лучших игроков в бундеслиге.