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09:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Много голов и победа хозяев: прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив»

«Локо» катится под откос.

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Источник: РИА "Новости"

К «Локомотиву» все больше вопросов. Если в Кубке России «железнодорожники» еще показывают какой-то результат, то в чемпионате всё грустно. В прошлом туре команда проиграла «Уралу», заработав в очередной раз удаление. Но проблемы начались еще до этого. Первая же атака уральцев вызвала панику у Магкеева и Едвая, а Худяков выручить уже не мог. В меньшинстве «Локо “пропустил еще три мяча. Видно, что у игроков и тренерского штаба во главе с Циннбауэром нет понимания. Как нет единства и между легионерами и российскими футболистами. Да и в целом, у “железнодорожников” нет лидера, тот же Баринов не тянет на эту роль.

В «Сочи» ситуация гораздо лучше. Тут есть вера в тренера Гаранина, есть костяк опытных игроков: Нобоа, Терехов, Цаллагов… Хотя о мини-кризисе в стане сочинцев тоже можно говорить. В последних 4 матчах у них три поражения и ничья. Особенно провальной получилась игра неделю назад в Оренбурге. Там и сами себе голы привезли, и два пенальти заработали в свои ворота, новичок Сиссако еще и удалился — в общем, всё пошло не так. В последнее время у «Сочи» есть проблемы с реализацией, они забивают гол за матч. Возможно, ставка на Мелкадзе как на основного форварда не сработала. А пропускает команда Гаранина больше, чем забивает — в обороне тоже пока нет сыгранности.

«Локомотив» уже откатился на 14-е место, и это даже не особо удивляет. Как и 22 пропущенных мяча в 11 турах. 4 поражения подряд в РПЛ за последний месяц тоже как бы намекают. «Лига Ставок» дает на победу «Сочи» коэффициент 1,79. Также логичным тут видится вариант с тоталом больше 3 — на это можно поставить за 1,93 в «Фонбете». В последних пяти матчах между этими командами меньше трех голов как раз не было. Да и пропускают они в этом сезоне прилично.

Андрей Санталов

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