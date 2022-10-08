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09:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль в погоне за «Зенитом»: прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Ставим на фаворита.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» набрал ход, красно-белые выиграли 4 матча подряд, в том числе 3:0 у «Зенита». Даже если что-то у них не получается в первом тайме, как это было недавно в Нижнем Новгороде, после перерыва они на кураже дожимают соперника. Николсон воспользовался своим шансом и забил, но теперь против «Крыльев» выйдет отдохнувший Соболев. Главная же ударная сила «Спартака» — Промес, играющий, как 5 лет назад в чемпионском сезоне. У голландца уже 12 голов в чемпионате и Кубке, он так раскрепостился, что забил «Пари НН» пенальти паненкой.

«Крылья Советов» занимают «не свое», 11-е место в РПЛ. Самарцы и по игре, и по статистике (всего 14 пропущенных мячей) должны быть как минимум в первой восьмерке. Но где-то не везет, а иногда случаются судейские ошибки, как в недавнем матче с «Краснодаром» (0:0). Для молодых игроков «Крыльев» это все равно полезный опыт, неслучайно многих из них просматривает Карпин в сборной. Против топ-клубов волжане стали играть понадежнее в этом сезоне, в 5 защитников. Так было и в конце августа на Кубок со «Спартаком», где всё решил один гол. Правда, Соболев еще при этом не забил пенальти.

Для «Спартака» сейчас, похоже, нет преград. Еще и некоторые травмированные игроки вернулись в строй, как-то же Зиньковский. Бывшие футболисты «Крыльев» (а их у красно-белых 4) наверняка по-особому будут настраиваться на эту игру. Хотя и без этого хозяева поля сейчас сильнее. Ставка на победу «Спартака» напрашивается здесь сама собой. С форой −1 на красно-белых можно поставить в «Марафоне» за 2,03. При этом не верится, что будет много мячей, для «Крыльев» это нехарактерно. БК «Бетсити» дает на победу «Спартака» и тотал меньше 4,5 коэффициент 1,9.

Андрей Санталов

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