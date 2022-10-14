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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин прервет победную серию Гончаренко: прогноз на матч «Ростов» — «Урал»

А еще ждем здесь голов.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» при Карпине — куражная команда. Часто она начинает играть уже после того, как пропустит первой. Так было со «Спартаком», так было и недавно с «Краснодаром». Там дончанам пришлось отыгрываться с 0:2 — и во втором тайме «Ростов» организовал нужные для победы три мяча. Помогло удаление к «Краснодара», но и преимущество по игре было у команды Карпина. Один только Уткин несколько раз попадал в штангу. Если раньше «Ростов» упрекали, что команда мало забивает с игры (в основном голы приходили со стандартов), то теперь и с этим порядок. Кроме того, дончане берут свое за счет хорошей физики и связки Уткин — Комличенко впереди.

«Урал» сильно прибавил по сравнению с началом сезона. У команды Гончаренко уже три победы подряд. Даже травма Бикфалви не стала проблемой — начал забивать Каштанов, который до этого играл во второй лиге. Состав у уральцев хорош — как минимум для того, чтобы не вылететь в ФНЛ. Есть ротация в защите, есть крепкий центр поля Сиссе — Газинский, есть интересный вингер Ранджелович. Уральцы уже поднялись на 12-е место, опередив, например, «Локомотив». Так что матчи с «Уралом» теперь для всех будут сложными.

«Ростов» редко теряет очки дома в этом сезоне — 5 побед и 2 ничьи. При этом команда Карпина редко играет на ноль, защита с Осипенко и молодым Прохиным небезупречна. В «Марафоне» можно взять ставку «обе забьют» за 1,84. Интересно также, что на победу «Ростова» дают приличный коэффициент — например, в БК 1Х Ставка ее можно взять 1,91. Дончане преследуют «Зенит», турнирная мотивация есть, привычное поле и болельщики — тоже на их стороне. Да и победная серия «Урала» должна рано или поздно прерваться.

Андрей Санталов

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