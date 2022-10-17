Дерби кризисных команд: прогноз на матч «Локомотив» — «Химки»

«Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ, победив худшую команду чемпионата «Торпедо» (1:0). Некоторые перемены при исполняющим обязанности тренера Федорове уже видны: в ворота вернулся Гильерме, Баринов стал центральным защитником, Магкеев снова играет в центре поля. Особой надежности это не принесло, моменты у ворот «Локо» возникают. Команде в целом не хватает уверенности, из-за этого страдает и атака, и оборона. Баринов снова заявил, что не у всех в «Локомотиве» есть желание биться и бороться, намекнув на легионеров. Так что на стабильные результаты болельщикам клуба рассчитывать не приходится.

В «Химкам», правда, тоже продолжается кризис. Серия подмосковной команды без побед достигла 12 матчей. В прошедшем туре подопечные Гогниева сыграли по нулям с «Факелом». Тренер отстранил от тренировок трех футболистов, в том числе капитана Тихого и Идову. В защите теперь нужно сыгрываться заново. «Факел» не забил, но возможности для этого у него были. Плюс выручил Гудиев. Пока не помогают Гогниеву его фирменные карусели из игроков в чужой штрафной. Сам он уверен, что футболистам мешают раскрепоститься турнирная ситуация и долгая серия без побед. А кредит доверия, по словам тренера, от руководства клуба у него есть.

Это 4-й тур в Кубке России, «Локо» с 5 очками пока третий в таблице, «Химки» с одним очком — на последнем месте. «Железнодорожники» в этом сезоне уже дважды встречались с подмосковной командой и дважды разгромили ее: 3:0 и 5:0. Причем пять мячей «Химки» пропустили уже при Гогниеве. Обе команды сейчас не в порядке, но «Локомотив» за счет более качественных футболистов должен снова взять три очка. Поставить на победу хозяев с форой −1 можно в «Марафоне» за 1,92. Также логично взять голы «Локомотива»: «Бетсити» на индивидуальный тотал хозяев больше 2 предлагает коэффициент 2,04.