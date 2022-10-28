Йоканович продолжит побеждать: прогноз на матч «Динамо» — «Химки»

«Динамо» впервые в этом сезоне выдало серию из трех побед подряд. Отчасти повезло с соперниками, были обыграны проблемные «Оренбург», «Ростов» и «Локомотив», где-то прибавили и сами динамовцы. Снова в отличной форме Смолов, который хорош и как распасовщик, и как финишер. Захарян тоже стал напоминать себя прежнего, Макаров вернулся в основу и начал забивать. Плюс новички Даса и Нгамале адаптировались в команде. «Динамо» заиграло смелее в последних матчах, стало больше владеть мячом и чаще бить по воротам — по 22 удара в матчах с «Ростовом» и «Локо»!

«Химки» же все никак не могут прервать свою неудачную серию — 14 матчей без побед после увольнения Юрана. Команда Гогниева только что проиграла «Спартаку» 0:5. Футболисты «Химок» продолжают ошибаться у своих ворот, когда разыгрывают мяч низом — идеи Гогниева пока не работают. В обороне в целом нет надежности, хоть тренер и отстранил от команды Тихого и Идову. В атаке тоже все грустно — лишь два мяча в 5 матчах. Видно, что атмосфера в клубе далека от нормальной, у игроков пропала уверенность в себе. Плюс была информация о долгах по зарплате в «Химках».

«Динамо» может закончить первый круг в топ-5 РПЛ, если наберет три очка в этой встрече. Больших игровых проблем у бело-голубых нет, состав ожидается оптимальный. А «Химки» в нынешнем состоянии — удобный соперник. «Марафон» дает на победу «Динамо» с форой −1,5 коэффициент 2,04. Также тут можно рассчитывать, что Смолов и Ко одним голом не обойдутся. В БК «Бетсити» можно поставить на индивидуальный тотал бело-голубых больше 2 за 1,78.