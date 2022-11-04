Команда Гогниева продолжит падение: прогноз на матч «Химки» — «Оренбург»

«Химки» опускаются все ниже и ниже в российском футболе. В прошлом туре они разгромно проиграли «Динамо» 1:6, запомнились заменой Глушакова еще до перерыва и скандальными выходками тренера Гогниева. Который в итоге получил бан на три матча. Новый футбол с коротким розыгрышем мяча в «Химках» не поставлен и приводит только к ошибкам у своих ворот, а от старого (как при Юране) нет и следа. Неудивительно, что команда почти не набирает очков, спастись в РПЛ ей будет крайне сложно. Особенно, учитывая информацию про долги по зарплатам.

«Оренбург» же показывает пример, что делать в РПЛ команде, вышедшей из первой лиги. Клуб закупился легионерами из Южной Америки и продолжил играть в атакующем стиле. Как результат — уральцы спокойно закрепились в середине турнирной таблицы. Сильно помог также резкий прогресс Сычевого. Форвард, который впервые играет в РПЛ, забил уже 11 мячей и ведет борьбу за приз лучшему бомбардиру. Основную долю очков «Оренбург», правда, набирает дома (19 из 22), на выезде 6 поражений в 7 встречах, в том числе 0:8 с «Зенитом».

Однако тут у уральцев в соперниках «Химки», где часть игроков вывели из состава. Глушакова тоже не будет — из-за травмы. У гостей игру пропустит только полузащитник Аюпов. На победу «Оренбурга» БК «Бетсити» дает коэффициент 1,8. Еще один вариант, учитывая неидеальную оборону уральцев, — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,82 в «Марафоне».