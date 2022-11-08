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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти выиграет 10-й матч подряд: прогноз на игру «Наполи» — «Эмполи»

Варианты для ставок на лидера Серии А.

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Источник: AP 2022

«Наполи» продолжает наращивать преимущество над соперниками в Серии А, команда Спаллетти одержала 9 побед подряд. Неаполитанцы в субботу справились с идущей на втором месте «Аталантой» (2:1). Без везения не обошлось, бергамаски в одной из атак попали в перекладину, но счет на табло. Осимхен подтвердил звание лучшего бомбардира чемпионата Италии, забив 8-й гол. Что интересно, «Наполи» выиграл даже без Кварацхелии — вышедший вместо него Элмаз забил победный гол. «Наполи» — самая результативная команда Серии А, на ее счету 32 мяча в 13 турах, перед такой атакой никто не может устоять.

«Эмполи» благодаря победе над «Сассуоло» (1:0) сделал более безопасным отрыв от зоны вылета, он теперь вырос до 8 очков. У молодого тренера Паоло Дзанетти непростая задача — сохранить команду в высшем дивизионе. До этого он работал в «Венеции», и та вылетела из Серии А. Дзанетти из тренеров, которые ставят атакующий, комбинационный футбол. Для его тактики нужны креативные полузащитники. Пока с дела в атаке у «Эмполи» не ладятся, команда забивает меньше гола за игру. Летом клуб покинули два лучших бомбардира Пинамонти и Журковски. Против топов статистика тоже грустная. «Эмполи» проиграл и «Роме», и «Милану», и «Ювентусу» с «Аталантой».

В Неаполе «Эмполи» тоже не ждет ничего ничего хорошего. «Наполи» на ходу, Осимхен забивает чуть ли не в каждом матче. Поставить на победу хозяев с форой −2 можно в «Марафоне» за 2,0. Также, учитывая проблемы гостей в атаке, хорошо смотрится сухая победа «Наполи». «Фонбет» дает на нее коэффициент 2,1.

Андрей Санталов

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