Ставка против фаворита: прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона»

«Барселона» удивительно стабильна в Ла Лиге. Всего одна ничья в 1-м туре и одно поражение в Эль-Класико в 13 турах! Такая стабильность позволила ей опередить «Реал» и впервые за два года выйти в лидеры чемпионата. Отдельно впечатляют 4 пропущенных мяча — при том, что по Лиге чемпионов проблемы в обороне бросались в глаза. «Барса» в субботу достойно проводила Пике, победив «Альмерию» 2:0. Даже незабитый Левандовским пенальти не повлиял на настрой каталонцев. Дембеле снова показал класс, забив решающий мяч.

«Осасуна» тоже проводит отличный сезон и борется за выход в Лигу чемпионов. Именно клуб из Памплоны стал первым, кто отобрал очки у «Реала» в этом сезоне (1:1). «Осасуна» умеет терпеливо обороняться в матчах против превосходящих в классе соперников, умеет убегать в быстрые атаки. Это команда, которая немного забивает (15 голов в 13 матчах), но еще меньше пропускает (12). Основной голкипер Эррера как раз восстановился к этому матчу, что повышает шансы хозяев на сенсацию. Тем более в прошлом сезоне «Осасуна» на своем поле остановила каталонцев — 2:2.

Вполне возможно, «Барселона» оступится и в этот раз. Темп набора очков у сине-гранатовых нереальный. Усталость игроков рано или поздно должна сказаться, как это сейчас происходит в «Реале». И то, что оборона каталонцев во главе с тер Стегеном так много матчей проводит на ноль — тоже в какой-то степени аномалия. Поэтому самой надежной тут выглядит ставка обе забьют — БК BetBoom предлагает на это событие коэффициент 1,79. Еще один вариант с подстраховкой выглядит так: победа «Осасуны» с форой +1 за 1,95 в «Лиге Ставок».