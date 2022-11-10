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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмери еще раз проэкзаменует тен Хага: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Разбираем шансы команд в Кубке лиги.

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Источник: Reuters

Обе команды только что встречались в чемпионате Англии, и «Астон Вилла» по делу победила 3:1. «Манчестер Юнайтед» вышел без Бруну (пропускал из-за перебора карточек). Выяснилось, что полузащита из Каземиро, Эриксена и ван-де Бека и впереди мало что создает, и помогать защитникам не успевает. Роналду, вышедший с капитанской повязкой, тоже был неэффективен. Особенно плохо «Юнайтед» выглядел в начале каждого из таймов, это признал и тен Хаг. Также совершенно не работал прессинг, защитники не помогали создавать давление группе атаки, все действовали вразнобой.

Игроки «Астон Виллы» забивали на любой вкус: и в позиционной атаке, и прямым ударом со штрафного и контратаке. А пропустили только после рикошета. Особенно хорош был 21-летний полузащитник Джейкоб Рэмзи. Вот так и получилось, что испанец Эмери начал работу в «Астон Вилле» с победы над топ-клубом.

Для «Манчестер Юнайтед» это будет уже 12-я игра с начала октября, некоторым игрокам явно нужен отдых. Скорее всего, в основу не попадут Де Хеа, Каземиро, Эриксен и Роналду. Манкунианцам еще играть в воскресенье с «Фулхэмом», тен Хаг должен держать этот матч в уме. «Астон Вилла» же всерьез относится к такому турниру, как Кубок лиги. Эмери уже заявил, что хочет выиграть титул с бирмингемским клубом, так что может выставить тут всех сильнейших футболистов.

Поставить на то, что «Астон Вилла» не проиграет в основное время, можно за 2,25 в «Фонбете». Также интересно смотрится индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1 за 2,40 в БК «Пари».

Андрей Санталов

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