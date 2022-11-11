Три очка для Семака: прогноз на матч «Торпедо» — «Зенит»

У «Зенита» сорвался план пройти сезон без поражений, возможно, поэтому в клубе так полыхнул скандал с Чистяковым. Впрочем, все стороны уже помирились, защитник снова тренируется с командой. От чемпиона России теперь ждут реакции на поражение в прошлом туре от «Ахмата», так что это будет не обычный матч фаворита с аутсайдером, где более классная команда может недонастроиться. Зенитовские легионеры сыграли не на своем уровне, от них тоже ждут большего. В целом же, у команды Семака по-прежнему приличный отрыв (6 очков) в РПЛ, на перерыв сине-бело-голубые уйдут на первом месте при любом раскладе.

У «Торпедо» при Талалаеве 4 поражения подряд в РПЛ и одна победа в Кубке России — над ЦСКА. Главная проблема — реализация моментов в атаке. Их и так немного, но и те, что есть, не используются. Промахиваются из выгодных позиций и опытный Рязанцев, и новички-легионеры, и молодые игроки. За последние 6 матчей у автозаводцев только один гол — и тот с пенальти. Поговаривают о приходе Дзюбы, но в ближайшей игре он точно не помощник. В прошлом туре «Торпедо» владел мячом и инициативой с «Крыльями Советов», но пропустил со стандарта и в быстрой атаке.

С «Зенитом» будет другой футбол. У торпедовцев уже есть опыт игры в первом круге, когда они встали у своей штрафной и держались до 84-й минуты. Разница ударов была 26−1, но план москвичей тогда почти удался. При Талалаеве со «Спартаком» команда играла в более открытый футбол, но тоже не допустила много моментов у своих ворот. Все это намекает на победу фаворита, но не крупную. «Марафон» дает коэффициент 2,07 на то, что «Зенит» выиграет и тотал будет меньше 3,5. Еще один вариант связан со статистикой, гости явно будут чаще атаковать и нанесут больше ударов. В «Бетсити» можно поставить на победу «Зенита» по ударам в створ с форой −4,5 за 1,85.