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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Необычная ставка на фаворита: прогноз на матч «Факел» — «Зенит»

Последняя игра в году для Воронежа.

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Источник: РИА "Новости"

У «Зенита» в ноябре насыщенный график по сравнению с другими клубами РПЛ. После завершения первой части чемпионата России питерцы сыграют два матча на Кубок, а между ними проведут еще товарищескую встречу с «Црвеной Звездой». При этом часть сборников уже уехала, речь о Ловрене, Барриосе, Мостовом, Караваеве и Алипе. Родригао по-прежнему травмирован. Впрочем, глубина состава у чемпиона России такая, что за состав на игру с «Факелом» болельщикам «Зенита» можно не переживать. Если только, конечно, не дадут отдых бразильским лидерам. В матче с «Торпедо» именно Клаудиньо с Малкомом забили оба мяча, у остальных (например, у Сергеева) с реализацией моментов как-то не заладилось.

«Факел» сейчас не в лучшей форме. У воронежцев серия из 11 матчей без побед: 5 поражений и 6 ничьих. Команда Пятибратова только что без вариантов проиграла «Уралу» на выезде 0:2. При этом дома «Факел» показывает неуступчивый характер — в том числе за счет мощной поддержки болельщиков. Недавно он отнял очки у «Краснодара» (3:3) и «Ростова» (1:1), да и у самого «Зенита» тоже (1:1) месяц назад. Воронежцы хорошо пользуются расслабленностью соперников и часто забивают после угловых и штрафных.

Турнирная ситуация в Кубке России не оставляет «Зениту» выбора: в Воронеже надо играть на победу. Сейчас питерцы на третьем месте, потому что по личным встречам преимущество у «Крыльев Советов» (у обеих команд при этом по 6 очков). А в последнем туре у команды Семака — принципиальный матч со «Спартаком». Есть что доказывать многим резервистам, тем же Кассьерре и Мантуану, тому же Бакаеву…

На чистую победу фаворита коэффициент слишком маленький, а вот в «Фонбете» есть интересный вариант: победа «Зенита» и тотал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 3,20. Игроки’Факела«должны навязать борьбу, поэтому тут можно ждать карточки от судьи. Можно предположить и небольшое количество голов, тогда есть вариант в “Бетсити”: победа “Зенита” и тотал меньше 3,5 за 2,14.

Андрей Санталов

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