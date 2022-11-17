Товарищеский матч Таджикистан — Россия: на что ставить

У сборной России получилось организовать еще два матча в 2022 году. В сентябре команда Карпина обыграла Киргизию 2:1, но в рейтинге ФИФА эта победа не учитывалась. Теперь же встречи с Таджикистаном и Узбекистаном получили статус товарищеских, и баллы за них пойдут в зачет рейтинга. Главный тренер российской сборной уже сообщил, что всегда старается играть на победу, и понимает, что от национальной команды ждут успеха в этих матчах. При этом Карпин строит команду на будущее, поэтому вызывает футболистов до 30 лет. А с молодежью рассчитывать на стабильные результаты, как известно, нельзя.

По составу на первую игру полного понимания нет, но некоторые новости известны. Джикия и Караваев не тренировались перед матчем из-за проблем со здоровьем. Они уже точно пропустят игру с Таджикистаном. Как и Кузяев, который играл за «Зенит», он приедет в сборную на встречу с Узбекистаном 20 ноября. Карпин наверняка захочет проверить лучшего российского бомбардира РПЛ Сычевого, восходящую звезду из «Крыльев Советов» Пиняева. Для баланса в состав добавят кого-то поопытнее, например, Осипенко, Баринова, Фомина.

Хорватский тренер Сегрт заявил, что для его команды это будет матч жизни. Таджикистан (108-й в рейтинге ФИФА) еще не встречался с таким сильным соперником, для него получится хорошая проверка. У соперника сборной России есть проблемы с составом, туда вызвали игроков из второй лиги Таджикистана, из юношеской сборной и из любительской лиги в России. Кстати, Ашурмамадову из Медиалиги пообещали сто тысяч рублей за гол в ворота россиян.

Матч в Душанбе, скорее всего, будет похож на матч России с Киргизией. Победа тогда далась с трудом, счету 1:1 в той встрече никто бы не удивился. Команда Карпина снова является фаворитом, но мотивации игрокам не будет хватать. Хозяева же за счет поддержки своих болельщиков не будут смотреться сильно хуже. Также на игру повлияет искусственное поле, многие уже отметили, что оно плохого качества.

Статистика Таджикистана в 2022-м: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Что характерно, в матчах этой команды обычно забивается немного голов. Самым надежным вариантом при таких раскладах видится ставка: сборная России не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,52 в «Лиге Ставок». Коэффициент небольшой, но перекрывает большинство вариантов. Можно и просто выбрать тотал меньше 2,5 за 1,95 в БК 1Х Ставка.