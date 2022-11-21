В битве молодости и опыта победит осторожность: прогноз на матч США — Уэльс

В группе с США и Уэльсом главным фаворитом считается Англия. Так что для обеих сборных сразу непростая ситуация: кто проигрывает сегодня, теряет почти все шансы на выход в плей-офф. Американцы пропустили прошлый ЧМ и держат в уме следующий — в 2026-м мундиаль пройдет у них дома. Возможно, поэтому в составе много молодых игроков, а некоторых опытных в Катар не взяли. Тут и Рейна из Дортмунда (20 лет), и Ааронсон из «Лидса» (22 года), и талантливый полузащитник Муса из «Валенсии» (19 лет). Главные звезды в США — это, конечно, Пулишич и Маккенни. По потенциалу эту сборную называют чуть ли не сильнейшей за всю историю, но это все пока только на бумаге.

Для Уэльса это вообще первый ЧМ с 1958 года, поколение Бэйла и Рэмзи все-таки вытащило сборную на главный мировой турнир. Для многих ветеранов, для того же Бэйла, это будет последний чемпионат мира, так что от валлийцев ждут выхода из группы. На Евро-2016 им вообще удалось дойти до полуфинала, но в последнее время результаты у Уэльса не очень. В Лиге наций «драконы» были хуже Нидерландов, Бельгии и Польши. Из молодых тут выделяется Брендан Джонсон. Это скоростной 21-летний вингер, он хорош в контратаках, хладнокровно реализует моменты.

Считается, что у США больше шансов на второе место, однако все не так просто. Американцы больше играют первым номером, в атакующий футбол по классической схеме 4−3−3, но тренер Берхалтер может иногда намудрить с тактикой. У Пулишича мало игрового времени в «Челси», а Маккенни не играл в последние три недели из-за травмы. Плюс крайние защитники Дест и Робинсон любят убегать вперед, сзади остается много свободного пространства. Статус одной из самых молодых команд на ЧМ-2022 (средний возраст — 25 лет) тоже смущает.

Уэльс, как известно, любит играть на контратаках плюс забивать со стандартов. Команда Пейджа обычно выходит с тремя центральными защитниками, обороняется у своей штрафной. Как только валлийцы отбирают мяч, они сразу посылают его вперед на Джонсона или Бэйла. Сам Гарет после переезда в США тоже не так много выходил на поле в последнее время, но выиграл с «Лос-Анджелесом» Кубок МЛС, забив важный гол в решающем матче.

На ЧМ для многих сборных главное — не проиграть первый матч. Тогда шансы на выход в плей-офф сохранятся до последнего. Поэтому в этой встрече двух примерно равных команд напрашивается ставка на ничью — «Фонбет» дает на такой исход коэффициент 3,2. Также заманчиво поставить на более опытную команду с подстраховкой. В БК 1Х Ставка можно взять вариант «Уэльс не проиграет и тотал меньше 4,5» за 1,7.