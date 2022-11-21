Месси начнет поход за Кубком мира с победы: прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия

Прошлым летом Месси наконец выиграл первый титул со сборной, взяв Кубок Америки. Теперь Лео идет за главным трофеем, которого недостает в его блистательной карьере. Аргентинцы считаются вторым претендентом на победу в Катаре, выше них шансы только у Бразилии. Интересно, что эти сборные могут встретиться в полуфинале, если займут первое место в своих группах, а это более чем реально.

Раньше у Аргентины была проблема — как уместить на поле всех своих звезд, в последние годы это более сбалансированная команда. В центре есть надежная пара опорников Паредес — де Пауль, причем с созиданием у них тоже все в порядке. Главным плеймейкером, конечно, остается Месси, который может отскочить за мячом к центральному кругу. А дальше обычно идет или заброс на Лаутаро, или короткий пас ближнему игроку и продвижение по центру. Еще один вариант — атака через Ди Марию по флангу. Травма Ло Чельсо стала потерей для аргентинской сборной, но в какой-то степени его должен заменить Мак Аллистер из «Брайтона».

Саудовская Аравия выступает в роли аутсайдера в группе C. Эта сборная здорово прошла отбор на ЧМ, опередив Японию и Австралию в своей группе. В Катаре, правда, команде французского тренера Ренара будет сложно набрать хоть сколько-то очков. Вся сборная состоит из местных футболистов. Лидерами команды являются 33-летний аль-Фарадж и аль-Давсари, побывавший в системе «Вильярреала». Саудовская Аравия провела с конца октября 5 товарищеских матчей: победа (над Исландией 1:0), три ничьи и поражение (от Хорватии 0:1).

Аргентина перед ЧМ-2022 разгромила ОАЭ 5:0 и в хорошем настроении подходит к старту турнира. Всего же команда Скалони не проигрывает уже 36 матчей, рекорд Италии (37 матчей) вот-вот падет. Саудовская Аравия 4 года назад неудачно провела первую встречу на мундиале, разгромно уступив России 0:5. Что-то похожее ждет азиатскую сборную и в Катаре. На победу Аргентины с форой −2 можно поставить в «Марафоне» за 1,98. Также хорошо смотрится победа Аргентины и тотал больше 2,5 — «Бетсити» дает на это 1,81.