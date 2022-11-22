Ставка на фаворита: прогноз на матч Дания — Тунис

Судя по котировкам на победителей ЧМ, сборную Дании серьезно недооценивают, она лишь 10-я в этом рейтинге. А ведь команда Юльманна была в полуфинале Евро год назад, а в Лиге наций в 2022-м дважды обыграла Францию и чуть не вышла в полуфинал. У датчан хорошо сбалансированный состав, они играют в атакующий футбол, при этом надежно действуют в обороне. Очень редко пропускают больше гола за игру. У Дании отличная полузащита: есть опорник Дилэйни, есть Хёйбьерг (может и разрушать, и созидать) и, конечно, плеймейкер Эриксен, который вернулся на свой уровень.

Тунис на ЧМ-2018 тоже оказался в группе с двумя сильными командами и набрал три очка, обыграв Панаму. При этом африканцы дали бой Англии, там чуть не случилась ничья 1:1. В Катар Тунис приехал с помощником главного тренера Кадри. Кебайер, работавший раньше с командой, ушел по состоянию здоровья. Перед ЧМ-2022 тунисцы не играли, последний товарищеский матч был в конце сентября — 1:5 с Бразилией. Против топ-сборных африканская сборная обычно защищается у своей штрафной, стараясь сыграть на контратаках. Тут у нее опасны Мсакни, Схири из «Кельна» и бывший форвард «Сандерленда» Хазри.

Дании важно начать турнир с победы, во втором туре у нее встреча с Францией. Тунис, конечно, может удивить цепкой игрой в обороне, но кажется, что это повлияет только на количество голов, а не на исход встречи. Датчане хорошо удерживают преимущество, если забивают первыми. В таких ситуациях они даже могут перейти на игру в пять защитников. Эта схема им хорошо знакома с Евро-2020. Выбираем тут победу Дании с форой −1 за 2,1 в БК Pari. Еще один вариант можно взять в «Бетсити» — победа Дании и тотал меньше 3,5 за 2,0.