Мало футбола и мало голов: прогноз на матч Мексика — Польша

На последних 7 чемпионатах мира Мексика стабильно выходит в ⅛ финала. Этого же от нее ждут и в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией. Однако не все так просто. Сборная Мексики с таким трудом отобралась в зоне КОНКАКАФ, что многие болельщики открыто критикуют и освистывают главного тренера Мартино. Достается ему и от журналистов. Три проигранных товарищеских матча из 5 этой осенью тоже не улучшили атмосферу вокруг команды. Есть вопросы и по составу. Мартино выбрал опытных игроков, для Очоа и Гуардадо это уже пятый (!) ЧМ, никого моложе 23 лет в заявке нет. В атаке Хименес уже не тот, что раньше после травмы головы, голевых подвигов ждут от Лосано из «Наполи», в последние два месяца он набрал хорошую форму.

С Польшей тоже все сложно. В 21-м веке эта сборная трижды играла на мундиалях и ни разу еще не выходила из группы. Да и на Евро поляки только раз попали в плей-офф — в 2016-м. Команда Михневича считается одной из слабых, приехавших в Катар из Европы — вся надежда только на супербомбардира Левандовского. Роберт в этом сезоне хорошей форме, много забивает за «Барселону». Правда, за сборную у него всего два мяча в 6 матчах в этом году. Перед ЧМ в Катаре поляки обыграли Чили 1:0 в товарищеской встрече. При этом они владели мячом всего 30%. Крыховяк подтвердил, что Польша теперь так и будет играть вторым номером, прагматично, потому что ставка на красивый футбол раньше не давала результат.

Судя по всему, обе сборные приехали на ЧМ с не до конца решенными проблемами и будут больше мучиться, чем играть в футбол. Но кто-то из них все-таки выйдет в ⅛ финала. В очной встрече и Мексике, и Польше главное не проиграть. Попробуем и тут поймать ничью, в похожей ситуации именно такой результат и случился во встрече США — Уэльс в группе B. «Фонбет» дает на такой исход коэффициент 3,0. Еще один вариант менее рискованный — тотал меньше 2,5 за 1,6 в БК 1Х Ставка.