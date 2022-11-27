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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч Хорватия — Канада

Модричу и Ко придется нелегко.

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Источник: Reuters

На ЧМ-2018 Хорватия дошла до финала, но 4 года сказались на сборной. Лидеры стали старше, и уже не могут играть в высоком темпе весь матч. С Марокко хорваты контролировали мяч, но создали всего 1−2 голевых момента. У соперника тоже шансов почти не было, в итоге — закономерные 0:0. В нападении команда Далича рассчитывает на Крамарича, он забил 4 гола за сборную в этом году. Есть также экс-армеец Влашич, и, конечно, Модрич. С Марокко полузащитник «Реала» играл довольно глубоко, опускался за мячом к защитникам — и впереди его часто не хватало. В середине у поля у Хорватии есть также опытные Ковачич и Брозович, если они возьмут на себя розыгрыш мяча, то Модричу будет проще.

Канада же впечатлила в матче с Бельгией. «Кленовые листья» постоянно прессинговали соперника, вынуждали его ошибаться, терять мяч. Канадцы нанесли 24 удара по воротам соперника, не забили, хотя должны были. Дэвис не реализовал пенальти, были и еще моменты на 2−3 гола. При хорошей игре — ноль набранных очков: защита проспала выход один на один Батшуайи. И все же канадцы чувствуют, что с такой игрой у них есть шанс. Да не хватает опыта, нет глубины состава, но дерзости в этой сборной с избытком. Есть она и у тренера Хердмана, который разозлил хорватов своей прямотой. Культурно говоря, он публично пообещал обыграть Хорватию.

Обе сборные будут мотивированными, заряженными на борьбу. У обеих команд есть шанс выход из группы, так что тут они не будут жалеть ни себя, ни соперника. Отсюда первый вариант на матч — тотал фолов больше 24,5 за 1,7 в БК 1Х Ставка. Также интересно смотрится победа Канады с форой 0 за 2,3 в «Фонбете». С такой игрой «Кленовые листья» как минимум должны не уступить. А Хорватия все-таки уже не так сильна, как раньше.

Андрей Санталов.

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