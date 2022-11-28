Голы будут: прогноз на матч Южная Корея — Гана

Южная Корея устояла в первом туре с Уругваем. Матч прошел практически без моментов — более того, команды даже ни разу (!) не попали в створ ворот. Хотя уругвайцы при этом пару раз угодили в штангу. Корейцы любят играть первым номером, владеть мячом. С Уругваем это не получилось, а вот сегодня для подопечных Бенту все должно сложиться более привычным образом. Первый матч на ЧМ в Катаре для главной корейской звезды Сона получился не очень удачным, он был почти незаметен, но форвард «Тоттенхэма» только набирает форму после травмы лица.

Гана долго держалась против Португалии, лишь неправильно назначенный пенальти на Роналду сделал счет 0:1. И удивительным образом игра после этого раскрылась в обе стороны. Африканцы ловили соперника на ошибках, пропускали сами. В итоге чуть было не получилась безумная ничья 3:3: Иньяки Уильямс применил хитрый трюк имени Аршавина, но поскользнулся в решающий момент. В целом, у Ганы молодая команда, прежнее поколение было сильнее, так что от сборной больших побед мало кто ждет. Но удивить соперника они всегда могут, тут есть и опытные парни типа братьев Айю, Парти из «Арсенала», есть и молодая звезда «Аякса» Кудус.

В плане исхода тут сложно что-то предсказать. Корейцы считаются фаворитами с небольшим перевесом. Но мы уже видели, как другая азиатская сборная Япония неожиданно проигрывает Коста-Рике. А вот голов от обеих сборных можно ждать. Гана уже сыграла в таком духе в первом туре, Корее тоже нужно стремиться к победе, ведь потом ее ждет встреча с португальцами. БК Pari на обе забьют дает коэффициент 2,03. Предположим также, что во втором тайме игра больше раскроется, и он станет более голевым. На то, что второй тайм будет результативнее первого, можно поставить в «Бетсити» за 2,17.