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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс для азиатской сборной: прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика

Спор за второе место в группе.

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Источник: Reuters

После победы над Аргентиной от Саудовской Аравии ждали как минимум, что она не проиграет Польше. И шансы на это были. Азиатская сборная искала счастья в атаке, нанесла 16 ударов (у поляков было 8), но не хватило мастерства в завершении и везения. Еще и аль-Давсари не забил пенальти. В обороне же саудовцы играли не так внимательно, как с аргентинцами, и пропустили два мяча. Но шансы выйти из группы хорошие, для этого нужно побеждать Мексику. У Саудовской Аравии после 2 туров 3 очка, у Польши — 4, у Аргентины — 3 и у мексиканцев — 1.

Мексика пока разочаровывает на чемпионате мира в Катаре. Команда Мартино могла проиграть уже в первом туре, но Очоа потащил удар Левандовского с пенальти. С Аргентиной мексиканцы вышли отбиваться и играть на ничью, но во втором тайме все-таки не выдержали давления и пропустили два мяча. У сборной проблема с атакой — нет хорошего центрфорварда, нет и хорошего диспетчера, команда почти не создает моменты. Даже на месте опорника Мартино почему-то не выпускает Эдсона из «Аякса».

Для выхода в ⅛ финала Мексике нужна крупная победа с разницей в 3 мяча, а еще лучше в 4. Тогда даже ничья Польши и Аргентины в параллельном матче будет неважна. Но в такое количество голов сложно поверить. Саудовская Аравия смотрится лучше на этом турнире, и ей даже выгодно, что ее считают аутсайдером. Можно этим воспользоваться и поставить на победу саудовцев за коэффициент 5! Также тут хорошо смотрится обмен голами — обеим командам надо рисковать. На обе забьют БК «Марафон» дает 1,8.

Андрей Санталов

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