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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти начнет с победы: прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал»

Пора догонять «Барселону».

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Источник: Reuters

«Реал» начинает вторую часть сезона в двух очках отставания от «Барселоны». Подводит мадридцев, как ни странно, оборона, они пропустили 14 голов в 14 турах. Зато в атаке все в порядке. Даже с учетом того, что Бензема провел только 7 матчей, «бланкос» забили 33 мяча. Теперь же француз выйдет с особым настроем после того, как его, по сути, не взяли на чемпионат мира. Есть что доказывать и Винисиусу, который слишком рано проиграл с Бразилией. Анчелотти готов сегодня выставить всех сборников, включая Модрича, Тчуамени и Камавинга. Хотя, скорее всего, трое последних начнут матч на скамейке запасных.

«Вальядолид» вернулся летом из сегунды в Ла Лигу и пока чувствует себя неплохо в 6 очках от зоны вылета. Но команда слабо укрепилась перед сезоном, и ее ждет борьба за выживание. В 14 матчах на счету клуба, принадлежащего Роналдо, лишь 13 голов. Лучший бомбардир команды Вейссман (20 мячей в прошлом сезоне) отличился только один раз. В обороне, по сравнению с конкурентами, все не так плохо: пропустили 21 гол. Статистика вратарей не впечатляет, но спасает то, что «Вальядолид» редко позволяет попадать в створ своих ворот (в среднем 4 раза за матч).

«Реал» явно захочет задать тон и обрести уверенность в первом матче за два месяца. Игроки, конечно, в разной физической форме, но уровень мастерства позволяет здесь рассчитывать на победу. К тому же 5 из последних 6 матчей остались за мадридцами. «Бетсити» дает коэффициент 1,73 на то, что «Реал» победит с форой −1. В «Фонбете» также можно взять индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 1,83.

Андрей Санталов

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