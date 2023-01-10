Победа фаворита и мало голов: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»

У «Манчестер Юнайтед» все настолько хорошо, что команду снова включили в число претендентов на титул в АПЛ. Манкунианцы выиграли все 5 матчей после перерыва на чемпионат мира. Всего же у «МЮ» только одно поражение в последних 17 играх. Есть хороший шанс на трофей и в Кубке лиги. Это уже ¼ финала, а соперник более чем проходимый. Да, 14 января «Ман Юнайтед» ждет дерби с «Сити», возможно, кого-то из лидеров тен Хаг побережет. Уже известно, что точно не сыграют Бруну, ван-де Бек и Санчо. Скорее всего, отдых получат Де Хеа, допустивший ошибку недавно с «Эвертоном» (3:1), и Рэшфорд, организовавший в том матче все три гола.

«Чарльтон» представляет третий по силе дивизион в Англии. Команда выиграла два последних матча и поднялась на 12-е место в таблице. Но, конечно, в кубковой игре своя психология. «Чарльтон» может удивить «Ман Юнайтед», особенно если фаворит недооценит соперника. Поддержать команду на «Олд Траффорд» приедут 9 тысяч болельщиков. Однако в полуфинал кубковых турниров «Чарльтон» не выходил с 1946 года. К тому же клуб сейчас переживает нелучшие времена, владелец команды готовит ее к продаже.

«Манчестер Юнайтед» сейчас на ходу, так что трудно представить, что он сегодня оступится на своем поле. БК BetBoom предлагает на победу хозяев и тотал меньше 3,5 коэффициент 2,4. Скорее всего, манкунианцы постараются выиграть, экономя силы перед дерби. Также можно взять ставку, что забьет только одна команда — за 1,83 в БК Pari.