Переигровка, от которой не стоит ждать голов: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» все никак не выйдет из кризиса. Команда только что влетела «Брайтону» 0:3 в чемпионате Англии. Клопп назвал это худшей игрой команды при нем. У мерсисайдцев не получалось ничего: прессинг, борьба за мяч, компактность между линиями — везде был провал. В АПЛ «Ливерпуль» уже на 9-м месте, в 10 очках от топ-4. У команды Клоппа проблемы во всех трех линиях. Без травмированного ван Дейка обороне не хватает надежности. Полузащитники в возрасте и уже не могут играть с прежней интенсивностью. Форварды плохо распоряжаются своими моментами, особенно Нуньес. При этом немецкий тренер по-прежнему считает высокий прессинг — лучшей системой игры. Вот только похоже, теперь у него нет для нее подходящих футболистов.

До «Брайтона» у «Ливерпуля» была встреча в Кубке Англии с «Вулверхэмптоном». Мерсисайдцы играли основой, тогда как соперник выставил полурезервный состав. И даже при таком раскладе команда Клоппа чуть не проиграла на «Энфилде». Сначала гол привез Алиссон, но Нуньес сравнял счет. Затем засчитали гол Салаха из офсайда. Лопетеги перевернул ход игры заменами, и Хван сделал счет 2:2. И уже после этого «волки» забили третий гол, его отменили из-за неочевидного положения вне игры. Хотя перед матчем «Ливерпуль» был явным фаворитом, теперь же его ждет переигровка. У мерсисайдцев плохо получались навесы, да и вообще в передачах было много брака. Новичок Гакпо, купленный за 40 млн фунтов, пока еще только осваивается на левом фланге атаки.

«Вулверхэмптон» прибавляет при Лопетеги. Испанец возглавил команду в начале ноября, тогда она была 19-й в таблице. После первого круга «волки» уже вне зоны вылета, хотя за право остаться в АПЛ им придется бороться до конца сезона. По сравнению с «Ливерпулем» они провели один дополнительный матч за неделю — уступили «Ноттингем Форесту» по пенальти в Кубке лиги. Усталость при этом не сказалась на игроках «Вулверхэмптона», в выходные они победили «Вест Хэм» 1:0. У «волков» по-прежнему есть проблемы в атаке, зато в защите они действуют надежно.

Исход этой переигровки предсказать сложно. «Ливерпуль» в этом сезоне борется только за Кубок Англии и Лигу чемпионов, и шансы на титул, похоже, есть только на родине. Клопп пообещал выставить всех сильнейших сегодня, с одной оговоркой, правда: кто-то пропустит из-за того, что не готов физически. Хотя и основа сейчас не дает результат, такое ощущение, что футболисты потеряли уверенность в себе. Для «Вулвс» матч на своем стадионе — шанс пройти дальше и выбить топ-клуб из Кубка. Наверняка Лопетеги тоже выставит всех основных игроков. Но хватит ли этого для победы?

Прошлый матч получился довольно аномальным по результативности, были нелогичные голы. В этот раз обе команды могут сыграть построже. «Марафон» дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 2,01. А в «Бетсити» можно поставить на «обе забьют — нет» за 2,00.