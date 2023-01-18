Тен Хаг продолжит погоню за «Арсеналом»: прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» прошел испытание в дерби с «Сити» и не только отыгрался с 0:1, но и взял три очка. Хотя решение судьи засчитать гол Бруну и осталось непонятным для многих. С футбольной точки зрения важнее, что план тен Хага работал большую часть матча. Без мяча игроки «Юнайтед» либо согласованно прессинговали, либо отходили на свою половину поля и перекрывали адреса для передач — «Сити» не знал, как создавать моменты. Всего у «МЮ» уже 7 побед подряд, и во всех из них забивал Рэшфорд. Маркус в отличной форме, с реализацией у него сейчас все в порядке.

«Кристал Пэлас» свой матч в воскресенье проиграл — 0:1 с «Челси». Команда Виейра неплохо смотрелась, нанесла 5 ударов в створ и минимум на гол наиграла. Но поражение есть поражение, таких у «Пэласа» уже 4 в последних 5 матчах. А впереди два матча с «МЮ» и один с «Ньюкаслом». Вийера ждет усиления, пока трансферное окно открыто, но новичков пока нет.

«Кристал Пэлас» мало забивает в АПЛ, меньше гола за игру, команде как минимум нужно обновить атаку. Пока забивает, по сути, только Заа, на его счету 6 голов из 17. «Пэлас» хорошо играл в последние годы с «МЮ», например, в прошлом сезоне, он победил дома 1:0. Однако нынешний «Юнайтед» сильно изменился. Победа в сегодняшнем матче не только продлит серию манкунианцев, но и выведет их на второе место в таблице. Сейчас отставание от «Арсенала» — 9 очков. На то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет, «Лига Ставок» дает коэффициент 1,81. Более осторожный вариант — «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,65 в БК 1Х Ставка.