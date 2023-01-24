Чемпиону Германии пора побеждать: прогноз на матч «Бавария» — «Кельн»

«Бавария» сыграла вничью в первом матче после зимнего перерыва — 1:1 с «РБ Лейпциг». Начиналось все хорошо, постоянные атаки в первом тайме и закономерный гол Шупо-Мотинга. Но после перерыва мюнхенцы позволили сопернику играть активно и стали ошибаться под прессингом, одна из таких ситуаций закончилась голом. Ничья не помешала «Баварии» лидировать в бундеслиге, отрыв от ближайших преследователей — 5 очков. Из-за травмы Нойера чемпион Германии приобрел вратаря Зоммера, за последний рубеж Нагельсманн может не беспокоиться. В атаке по-прежнему нет Мане, но с Мусиалой, Мюллером и Шупо-Мотингом в составе проблем с голами быть не должно.

Для «Кельна» 2023 год начался сказочно, команда вынесла «Вердер» 7:1! Причем пять голов «козлы» забили еще в первом тайме. Футболисты «Кельна» хорошо бегут в быстрые атаки, любят играть через фланги с постоянными навесами в штрафную на габаритного Тиггеса. При этом они уязвимы в обороне. По замечанию Нагельсманна, «Кельн» может забить 7 голов, но и пропустить при этом 4. В прошлом сезоне с таким футболом клуб был седьмым, сейчас он занимает 11-е место после 16 туров. Интересно, будет ли осторожничать против «Баварии» тренер «Кельна» Баумгарт или же снова попробует сыграть с высоким прессингом?!

«Бавария» выиграла 9 последних официальных матчей у «Кельна» и, скорее всего, продлит эту серию. Чемпиону Германии пора побеждать, иначе атмосфера в команде станет не такой приятной. Да и конкуренты могут подобраться еще ближе. «Кельн» сегодня может сыграть без особого давления, от него мало кто ждет победы в этой встрече. «Бетсити» предлагает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 1,74. В БК Pari также можно взять победу «Баварии» с форой −2 за 1.88.