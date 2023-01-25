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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Разбираем полуфинал Кубка лиги.

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Источник: AP 2022

После перерыва на ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» выдал мощную победную серию из 7 матчей, но и ей подошел конец. Сначала «Кристал Пэлас» отобрал два очка у манкунианцев, забив на 90-й минуте. Затем уже «Арсенал» так же в конце матча забил решающий гол и победил 3:2. Тут уже поражение было по делу, команда тен Хага смотрелась хуже соперника. Большой потерей стало отсутствие опорника Каземиро, заменить бразильца в центре поля никто не может. Игроки «Ман Юнайтед» также плохо справлялись с прессингом соперника, они пропустили два гола после потери мяча на своей половине поля. Но это был матч против лидера АПЛ, теперь же им предстоит встреча с 13-й командой лиги.

«Ноттингем Форест» прибавил в последнее время, в 2023-м у него всего одно поражение — в Кубке Англии. Команда Купера до этого пропускала слишком много мячей, была чуть ли не худшей по этому показателю в АПЛ. Теперь же у «Фореста» всего 3 пропущенных мяча в 5 встречах (не считая 1:4 в Кубке от «Блэкпула»). «Ноттингем» впервые дошел до полуфинала Кубка лиги с 1992 года, и главный тренер Купер хочет порадовать своих болельщиков. Возможно, это значит, что хозяева не будут отсиживаться в обороне, а сыграют в смелый футбол. Тем более в выходные у «Фореста» нет матча, можно не экономить силы.

Для «Манчестера» это шанс выиграть первый трофей с 2017-го, и тен Хаг знает об этом. Полуфинал Кубка лиги состоит из двух матчей, так что в первом «Юнайтед» может действовать осторожнее, оставив решение вопроса о победителе на ответную игру. Она состоится через неделю, в промежутке «МЮ» встретится с «Редингом» в Кубке Англии. Поэтому напрашиваются два таких варианта на сегодняшний матч. В «Марафоне» можно взять обе забьют за 1,89. А «Лига Ставок» дает коэффициент 1,78 на победу «Ноттингем Форест» с форой +1.

Андрей Санталов

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