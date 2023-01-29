Сложный тест для фаворита: прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»

После поражения в Эль-Класико «Реал» выиграл три непростых матча. Анчелотти не стал жертвовать Кубком Испании, «сливочные» сначала превратили 0:2 в 3:2 с «Вильярреалом», а затем дожали в дополнительное время «Атлетико» — 3:1. Против команды Симеоне сработал выход на замену Себальоса и Родриго, помогло, конечно, и удаление у соперника в овертайме. «Реал» снова выглядел неважно в первом тайме, хотя играл в классическом составе, с Кроосом и Модричем в полузащите. Но, как и в прошлом сезоне, мадридцы прибавляют после перерыва и добиваются победы. У «Реала» сегодня ожидаются небольшие перестановки в составе, слева в защите выйдет опорник Камавинга, так как Менди получил травму с «Атлетико». В центре поля француза заменит Себальос или Вальверде.

«Реал Сосьедад» в большом порядке после рестарта сезона. Команда Альгуасиля выиграла 7 матчей подряд до этой недели. Серия оборвалась только в кубковой зарубе с «Барселоной» (0:1). Баски остались вдесятером еще в первом тайме, пропустили, но все равно у них были моменты сравнять счет, где-то не хватило везения. «Реал Сосьедад» с запасом занимает третье место в Ла Лиге, опережая «Атлетико» на 7 очков. И это при том, что в команде много травмированных, в том числе не играет сейчас Давид Сильва. В плане голов баски рассчитывают на дуэт Сёрлот — Мендес, они забили уже 15 голов в чемпионате.

«Барселона» в этом туре выиграла, теперь «Реал» отстает на 6 очков при матче в запасе. Вопрос в том, хватит ли сил футболистам «Мадрида» после дерби с «Атлетико». Впрочем, «Сосьедад» тоже играл в Кубке среди недели, правда, на день раньше. На победу «Реала» коэффициенты близки к 1,8, но есть сомнения, что мадридцы не оступятся в таком плотном графике. Выбираем ставку «Реал Сосьедад» не проиграет за 2,22 в БК «Марафон». Также хорошо смотрится вариант «индивидуальный тотал “Реал Сосьедада” больше 1» за 2,33 в «Бетсити». Команда Анчелотти небезупречна в защите, минимум на гол от гостей можно рассчитывать.