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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Севильцы распечатают тер Штегена: прогноз на матч «Бетис» — «Барселона»

Ставим на голы.

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Источник: AP 2022

«Барселона» увеличила преимущество над «Реалом» в чемпионской гонке. Скромная победа над «Жироной» 1:0 помогла оторваться от мадридцев на 5 очков. Команда Хави давно не знает поражений, последнее было в конце октября от «Баварии». В 2023-м каталонцы выиграли 7 матчей из 8. Однако победы даются тяжело в последнее время. Футболисты устают из-за того, что приходится играть каждые 3−4 дня. А у Хави теперь меньше возможностей для ротации. Клуб расстался с Депаем и Бельерином, Дембеле выбыл на месяц из-за травмы. Левандовски не играл с «Жироной» из-за дисквалификации, и в атаке сразу возникли проблемы, все-таки Фати в центре нападения чувствует себя не в своей тарелке.

«Бетис» тоже долго мучился с «Хетафе» в прошлом туре, Борха в итоге забил с пенальти в конце матча. Севильцы идут шестыми в таблице, отставая от зоны ЛЧ на три очка. При этом у них есть матч в запасе. Команда Пеллегрини мало забивает (20 голов в 18 турах), но и пропускает немного (14 мячей). Совсем недавно «Бетис» как раз играл с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании, и основное время закончилось 1:1. Более того, в овертайме севильцы отыгрались с 1:2 и уступили только в серии пенальти. Сейчас они тоже вполне могут навязать борьбу уставшей «Барселоне».

Сине-гранатовые аномально мало пропускают в этом сезоне — всего 6 голов в 18 турах. Отлично действует тер Штеген, где-то спасают защитники, но где-то каталонцам и везет, потому что моменты у их ворот возникают в каждой игре. Сам Хави сетует на то, что не получается убедительно доводить матчи до победы, концовки обычно получаются нервные. Интересно, что «Бетис» при этом забивал «Барсе» в 9 последних матчах. Возьмем и здесь как минимум гол хозяев: на индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1 можно поставить в «Фонбете» за 2,30. Хорошо смотрится и вариант «обе забьют» — Tennisi.bet дает на него коэффициент 1,73.

Андрей Санталов

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